香港第六屆區議會選舉即將開票完成，建制派慘遇「海嘯式潰敗」，席次縮減至不到60席，針對泛民大獲全勝、建制派慘敗結果，泛民將之解讀為市民強烈要求港府落實反送中運動的五大訴求，不過建制派則指出候選人在選舉期間遭遇「不公」待遇，指控本屆選舉已淪為「立場先行」表決，並非針對議員的工作表現投票。

香港第六屆區議會選舉建制派遭遇慘敗。

香港第六屆區議會選舉結果即將出爐，根據香港01官網的即時選舉結果，截至上午11時，泛民囊括385席，遠遠超越226席過半門檻，建制派席次則縮減至58席，遠不及本屆的325席。另外從全港18個選區來看，香港01指出，泛民已篤定奪下當中17選區的區議會控制權、取得過半席次，當中包括黃大仙區、大埔區都是完勝對手，拿下所有席次，建制派則慘遇「海嘯式潰敗」。

英國廣播公司（BBC）報導，此次泛民大獲全勝的原因眾說紛紜，許多泛民主派當選人認為，選舉結果反映香港市民強烈要求港府答應連月來反送中示運動提出的「五大訴求」，例如本屆也勝選的「民陣」召集人岑子杰形容結果是「民意如山」，希望香港特首林鄭月娥「把握這個機會，順應民意」，落實示威者的「五大訴求」。

不過建制派指出，區議會主要負責處理地方事務，慘敗結果顯示議員地方工作表現已經不能保證選情。

親北京建制派的工聯會梁美芬分析，選民不滿政府施政是建制派落敗因素之一，不過選舉期間建制派候選人遭遇到不公平待遇也讓選情不如人意，她認為結果顯示，香港的投票已經變成「立場先行」的選舉，而非以每位議員的工作表現為參考標凖，建制派因此受挫。

另外，親北京的民建聯副主席陳克勤表示，留意到有人在投票後重覆排隊，製造投票隊伍長、投票時間也長的假像，讓部分不願意等候的選民卻步，不過陳克勤並沒有給出具體案例說明。此外，在拜票活動中遇刺、角逐連任失利的建制派議員何君堯今日凌晨在臉書發出貼文，除了承認敗選，也指出「選舉非常、結果異常」，不過他文章並未詳細說明情形。

(中時電子報)