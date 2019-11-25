25歲馬來西亞的網紅朵琳跨海來中國醫藥大學附設醫院治療，經國際代謝形體醫學中心主治醫師陳彥州為他進行腹部整型手術，朵琳生產後贅皮和妊娠紋外，以及下背痛都已緩解。（馮惠宜攝）

中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體醫學中心主治醫師陳彥州表示，腹直肌分離主要症狀為因為腹部核心肌群無法收縮造成小腹突出，長期以來影響到姿勢彎腰駝背及下背痛。（馮惠宜攝）

產後腰痛，竟然會痛到無法抱小孩，25歲馬來西亞的朵琳／Doreen Ching20歲懷了四胞胎歷經辛苦的過程毅然生下他們，還因此成為網紅，但產後肚皮嚴重鬆弛，最慘的是腹直肌分離導致嚴重腰痛，不但坐立難安，連躺著都會痛，甚至無法抱四個寶貝，後來經網搜跨海來台接受腹部整型手術，25日他展露笑顏真讚台灣醫療真棒，即將返國的她說，要返國好好抱抱孩子。

中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體醫學中心主治醫師陳彥州表示，患者朵琳生產後除了贅皮和妊娠紋外，還出現腹肌無力、小腹嚴重突出以及下背痛的問題。經檢查發現，朵琳有嚴重的腹直肌分離導致她下背疼痛不堪，所以決定來台接受整形手術。

就在本月21日陳彥州為朵琳進行腹部整形，手術中發現朵琳的腹直肌分離達5公分，腹部筋膜嚴重鬆弛，醫療團隊為她切除了560克重的皮膚及肚臍整形以及腹直肌縫合15公分。手術後第五天，朵琳的下背痛緩解許多，她和先生也將在25日晚間搭機返馬來西亞。

陳彥州表示，懷孕過程腹內壓力逐漸變大，而腹直肌中線為結締組織，此組織承受不了懷孕期間上升的張力，開始變薄且漸漸分開，因此在腹直肌中間產生很大的空隙，最後產生懷孕後腹直肌分離的病症。

陳彥州醫師指出，腹直肌分離的危險因子包括：多胎，多產，羊水過多，胎兒過大，懷孕時體重上升過多和遺傳等。盛行率根據各國報告在60~100％之間。主要症狀為因為腹部核心肌群無法收縮造成小腹突出，外觀看起來還像懷孕一樣，腸子堆積在下腹部，導致消化不良及便秘，長期以來影響到姿勢彎腰駝背及下背痛。

朵琳離台前特別到醫院感謝醫，她強調，自己產後飽受下背痛之苦，開車也痛、坐著也痛、躺著也痛，根本無法提重物，更別說抱抱自己親愛的寶貝，過去都是接受針灸治療，但一陣子又復發，這回手術後，腰痛減緩許多了，而且腹部鬆弛的贅肉也消失了，真是太感謝台灣的醫療團隊。

(中時 )