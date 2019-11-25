日本啤酒飲料大廠「麒麟控股」宣布，明年2020年上半年擬將在澳洲收益不佳的飲料事業「獅子飲料」(Lion Pty Ltd) 以約456億日圓（約台幣130億元）賣給大陸的乳業大廠「中國蒙牛乳業」。

麒麟2007年以2千940億日圓 (約台幣835億元) 買下「獅子飲料」的前身公司，但飲料的銷售持續不佳，加上乾旱的影響，牛乳的進貨價高漲，使得業績低迷，今年4月澳洲的飲料事業已虧損571億日圓。

麒麟已於今年10月底將「獅子飲料」的起司事業以約200億日圓(約台幣56億8千萬元)賣給加拿大的乳製品大廠，其他的事業也將著手進行徹底的改革。

麒麟與蒙牛達成的協議是，蒙牛將收購獅子飲料的牛奶、優格和果汁等飲料產品事業。麒麟今後在澳洲的將集中火力專注在有成長空間的精釀啤酒(Craft Beer)等酒類產品。

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(中時電子報)