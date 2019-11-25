台北市長柯文哲25日面對共諜王立強案，他表示，大陸對台灣有動作及計畫，廢話一定有，重點不是沒有這些事，而是要準備，「什麼都不做，每天喊賊來了沒用。」
柯文哲今早出席稻香合署大樓新建工程動土典禮，媒體聯訪提及王立強案，他表示，大陸對台灣有動作及計畫，廢話一定有，重點不是沒有這些事，而是要準備。
他說，整個國家的保防體系還是要做，我們要的是做實事、不是喊口號，每天喊賊來了，但也不裝保全設備、不加鐵窗，什麼都不做，每天喊賊來了沒用。
媒體詢問是誰喊賊來了？柯文哲說，你都知道是誰，接著柯被追問告訴我們是誰，柯則回應，他是比較務實的人，大陸對台灣一定有動作、有計畫，重點是該做準備要做，像是保防系統，半年前他出訪美國，北市府行程表外洩，查了攻擊網站來自湖南湖北，老實講，這種資安，大陸網軍對台灣作戰，廢話這都有，問題是怎麼改善，該做的事情要做，不要喊口號。
(中時 )
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