汐止區好市多賣場從25日開始將舉辦為期7日的黑色星期五購物節，預計將湧現大量人、車造成交通壅塞，本分局將於周邊道路規劃交通疏導勤務，確保民眾「行」的安全及用路人行車順暢，並預防交通事故發生，進而提升為民服務效能。

汐止好市多賣場為熱門採買地點，大同路1段往基隆進入賣場方向經常出現車潮，警方為改善交通狀況，於賣場停車場滿場時禁止該方向車輛進入好市多賣場，請車輛依現場指示牌面及交通指揮人員指示繞行新台五路1段或由大同路1段往台北方向進入賣場；本分局除增派員警及義交於周遭路口指揮交通外，並落實滿場機制，於賣場停車場滿位時驅離門口排隊車輛，避免道路遭賣場消費者車輛佔用，影響交通順暢及其他用路人權益；也呼籲開車民眾可多利用大眾運輸工具，或將車輛停放鄰近停車場再步行至賣場，可大幅節省等待時間。

周邊道路加強疏導地點：

1. 大同路1段與新台五路1段路口。

2. 大同路1段與南陽街口。

3. 大同路1段286巷口。

4. 新台五路1段北二高下汐止交流道口（兩處）。

(中時 )