香港庶民美食在台灣外食餐飲市場愈來愈受歡迎，藝人「阿緯」劉峻緯創立的『緯豆餐飲』企業，今年五月引進香港享有燒味天王美譽的『太興茶餐廳』來台並首度進軍信義區，於『ATT 4 FUN』1樓及B1開設雙層旗艦店，今（11/25）日開幕的新餐廳佔地102坪，是信義區首家位在百貨一樓的港式餐飲品牌。

歡慶旗艦店開幕，11月25日至29日，開幕首五日，前50名，凡於中午12點前點早餐套餐者（已領取號碼牌者為主），即贈招牌『冰鎮奶茶』乙杯，送完為止。

「太興茶餐廳」旗艦店開幕後，營業時間自上午8點至凌晨3點，餐點新增多項港式早餐及宵夜品項，一次滿足上班族及夜歸族的全時段需求，劉峻緯表示，因應信義區商圈屬性，新餐廳未來將挑戰『24小時經濟』，全天候營業。

太興集團創立於1989年，有30年的歷史，旗下共有10個品牌，逾200間餐廳，集團的旗艦品牌『太興茶餐廳』目前在大中華區總數更是突破110間。創立以來秉持『新鮮密做』的核心理念，如『特搜叉燒』堅持每四小時新鮮製作，其完美油脂與瘦肉比例，搭配獨門工法，擁有『燒味天王』之美名。『自家製菠蘿包』、『太興蛋撻』更是於每小時熱騰騰出爐，招牌『冰鎮奶茶』的喝法，更是太興首創，將香濃奶茶放入有滿滿冰粒的碗中，不讓奶茶的甘香淳和隨著冰粒溶解而稀釋，標榜是30年不變的味道。

「太興茶餐廳」新店早餐推出『忌廉雞湯火腿通粉拼炒滑蛋+牛油厚多士』、『頂級午餐肉滑蛋公仔麵』等多樣經典港式餐點，同時增加香港超熱賣品項『黯然銷魂飯』，將肉質香嫩的叉燒肉邊緣燒製微焦香，入口甘香鬆化。宵夜首推以及黃金比例製作而成的『沙茶牛肉公仔麵』，特製沙茶醬，香氣十足，湯頭醇厚濃郁，號稱是深夜美食首選。

ATT 4 FUN信義旗艦店，1樓客座席60位，B1客座席72位，共132席。1樓裝潢風格沿用台北車站首店概念，運用大量霓虹燈及復古磁磚的創新手法拼貼外，一進門的黑白港式街道圖與天花板上的黑白膠捲相片猶如時光隧道，營造出濃厚的傳統港式氛圍。B1則以木頭色調為主，英倫風味十足，全店整體視覺層次大躍進，享受多重風格體驗！

歡慶旗艦店開幕，11月25日至29日，開幕首五日，前50名，凡於中午12點前點早餐套餐者（已領取號碼牌者為主），即贈招牌『冰鎮奶茶』乙杯，送完為止！

又有香港庶民美食餐飲品牌入台！看好國人對港式平民美食的喜好 ，緯豆餐飲攜手香港「太興集團」在台合資設立「太興台灣餐飲」， 引進香港最大連鎖燒味茶餐廳品牌「太興燒味茶餐廳」，開在微風台 北車站的「太興」首店，預計5月10日開幕。

「太興燒味茶餐廳」是大成集團引進「檀島茶餐廳」，及SSP集團 與香港稻香集團合作引進老字號「泰昌茶餐廳」之後，台灣第3個香 港茶餐廳品牌，將使台灣自創品牌茶餐廳備受競爭威脅。

「太興燒味茶餐廳」是緯豆餐飲繼「點點心」、「陳興發興記菜館 」與「點點心mini」之後，旗下第4個港式庶民餐飲品牌，開在微風 台北車站的第一家門市占地70坪，有98個客席座位，菜單上除有招牌 冰鎮奶茶、自製菠蘿包、特搜叉燒與五星級燒肉外，並提供多樣小食 、港式炒菜等香港常民吃食。

緯豆餐飲2018年4家門市年營收破億，今年新舊品牌展店希望達到 9家，年營收可望突破2億元。緯豆餐飲負責人劉峻緯表示，新品牌平 均客單價目標設定在300元，未來希望往中南部都會城市陸續展店。

太興集團創立於1989年，30年前從港式燒味快餐店起家，為迎合庶 民外食消費取向，菜單不斷不斷推陳出新，從燒味、炒菜、小點不斷 延伸，提供多元餐點選擇，同時集團發展至今旗下共有9個品牌，超 過185間餐廳，其中「太興燒味茶餐廳」是太興集團的旗艦品牌，目 前在大中華區店數近110間，為市占最高的港式茶餐廳品牌。

太興招牌商品之一是「特搜叉燒」，標榜肥肉與瘦肉比例恰恰好， 並用獨門工法燒製。

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