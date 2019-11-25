國民黨今(25)日針對香港區議會選舉結果表示，這次超高投票率以及泛民派大勝的結果，顯示香港人民對中國大陸的管治投下不信任票。香港既然已展現民意，呼籲港府要依循民意展開後續對話，正視此次選舉反應的各項民意指標。

國民黨表示，數月來香港警民衝突不斷，國民黨始終密切關注香港事態且表達關心意，香港昨日舉行之區議會選舉，是反映香港民眾意向的重要指標，期望選舉過後，得以看見北京當局與港府對民意展現的重視，進一步修復與港民間的裂痕。

國民黨也指出，香港經連月動盪後，此次區議會選舉的正常舉行，象徵法治仍存，期望早日見到香港真正落實雙普選。國民黨也在此呼籲，唯有堅守自由民主人權價值的一方，才是真正的勝利者。

國民黨並重申，中國大陸在香港實施的一國兩制，絕不適用於台灣，國民黨堅決反對一國兩制，也堅決反對台獨，國民黨主張在「一中各表」的「九二共識」基礎上，持續推動兩岸和平穩定發展。

(工商 )