就在日韓軍情協定暫獲延續後，日本表示因為南韓顯示有意改善貿易管理體制，所以將進行政策對話，遭南韓方面指說法與事實不符；日方反駁，公布內容事前已跟南韓政府磋商。

日本認為南韓貿易管理體制出現不適當案例，日前強化對南韓出口管制措施，並將南韓排除在適用貿易優惠的「白色名單」國家外，引發雙方貿易戰，甚至造成南韓一度決定終止日韓軍事情報機密保護協定（GSOMIA）。

就在GSOMIA面臨失效最後關頭，南韓政府22日決定「暫不終止」協定，而日本政府事後發表的說法談到出口管制時提到，因為南韓方面顯示有意改善貿易管理體制，所以將重啟局長級會談，結果遭南韓總統府指「完全與事實不符」，對日方說法表示遺憾。

日本放送協會（NHK）報導，對南韓方面說法，日本經濟產業省昨天深夜透過官方推特表示，「（公布內容）事前已跟南韓政府磋商」。

對南韓已就日本政府說法表達抗議，是否影響日韓間政策對話，日本經濟產業大臣(木尾)山弘志上午表示，這是基於兩國磋商結果，應該不會有影響。

(中央社)