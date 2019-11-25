行政院長蘇貞昌疑罹患顏面神經失調，消息傳出震驚政壇，台中一名55歲何女士日前突然發生左半邊臉幾乎無法動彈、嘴角下垂口水直流、眼睛也閉不緊等症狀，她以為是中風，趕緊至長安醫院神經內科就診，經詳細檢查評估後，診斷是顏面神經失調的一種「貝爾氏麻痹症」(Bells palsy)，經類固醇藥物輔以靜脈營養治療，以及針灸、復健，一個月內已恢復八、九成，復原情況良好。

長安醫院神經內科醫師陳惠萱表示，顏面神經患者只要早期介入，積極治療，再加上注意日常生活保健，恢復機率通常很高。

陳惠萱說，顏面神經麻痺可分為中樞型與周邊型兩種，中樞型的原因多是腦中風、腦瘤等腦內病灶；周邊型則多是病毒感染造成，如帶狀皰疹感染，可能在耳朵附近合併有皰疹的皮膚表現，其他像是外傷、腦腫瘤、免疫引起的病變，影響到第七對的顱神經(即顏面神經)都可能造成。若經檢查無明顯病因，則會被歸類到「貝爾氏麻痹症」，何女士即是其一。

「貝爾氏麻痹症」是一種急性、周邊型、原因不明確的顏面神經麻痺，但現在研究發現也可能和眾多病毒有關。特別好發於季節交替之際，尤其是壓力大、勞累、免疫力低落的人，特別容易發生。此外，孕婦及糖尿病患者發病的危險性也很高。

她進一步指出，「貝爾氏麻痹症」在治療上，急性期7~10天內，先給予類固醇治療，可合併像是維生素B12等促進末稍神經修復，若有皰疹病毒感染需合併使用抗病毒藥；其次加以一些輔助療法，如針灸、中藥及復健，此外何女士還有接受靜脈營養的注射，在手部靜脈放置針管，透過點滴注射多重營養素，會依個體化差異做調整，可幫助修復顏面神經、縮短恢復歷程。

(中時 )