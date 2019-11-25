國民黨團今天在立法院召開記者會，痛批農委會主委陳吉仲的花生收購政策，雲林縣立委參選人張嘉郡爆料，在農委會宣布以每台斤40元收購花生後，竟傳出還要加碼補助盤商每公斤7元，質疑農委會在這次花生之亂究竟是要照顧農民，還是盤商，對此農糧署回應絕無此事。

雲林縣長張麗善日前出示WTO決標紀錄表，表示農委會在11月12日已決標通過明年1月起要進口花生，造成盤商觀望不願進場收購花生，農委會因此緊急協調4個在地農會出面收購，並宣布會以每台斤40元以上價格向農民收購拉抬價格。

張嘉郡質疑，陳吉仲才剛說要向盤商宣戰，但他知不知道在宣布40元以前，有多少盤商早就以每台斤30多元的價格收購？最後這些盤商再倒過來賣給農委會40塊，究竟20億收購預算中有多少是回饋給花生農的？

此外張嘉郡還加碼爆料，表示今天最新的消息是農委會不僅以每台斤40元的價格收購，還要加碼補助盤商包含脫殼費、倉儲費在內的7元，痛批對於這場花生之亂，農委會的解決方法竟然是加碼補助盤商，而不是照顧農民。

對此農糧署副署長蘇茂祥回應，農委會絕對沒有補助盤商，所謂每公斤7元的補助只限農會及合作社，且該補助以月為單位，最高補助5個月，每公斤儲藏1個月可獲1元，以此類推，其餘2元則是收購的集運費，絕對沒有補助盤商。

(中時 )