弘光妝品、美髮兩系聯合畢展學生展現創意，森林系列呼籲愛護環境。（陳淑娥攝）

弘光妝品、美髮兩系聯合畢展，學生展現創意。（陳淑娥攝）

弘光科大化妝品應用系及美髮造型設計系舉辦聯合畢業成果展，學生運用多元素材大玩創意，包括大甲鎮瀾宮遶境平安紅布條、零食等搖身變成時尚妝飾，搭配妝髮設計，充分展現信仰、七情六慾交織的人類多元內心世界，讓人大開眼界。

畢展藝術總監妝品系副教授施珮緹指出，聯合畢展主題「解顏，Chromosome」時尚、隱顯、染色體，學生分別以單一的顏色詮釋創作，每張容顏面下獨具個性，為了讓作品更完美，至少經過8次的彩排；美髮系依畢展主題，再分成海洋、森林、科幻三大類，把人類破壞大自然環境的現實面，用時尚的妝髮傳達出來。

「解放時尚」運用銀色系展現獨樹一格的時尚，組長邱楹淇表示，為了表達現代人被禁錮的感覺，大量使用灰階色彩，右臉的妝使用煙燻黑妝，左臉則畫上亂串的線條，另外，把代表七情六慾的圖片黏貼變成上衣，用大甲鎮瀾宮遶境合境平安紅布條變成吊帶，大量零食則變成背包，強調每個人內心都有屬於自己的各種小世界，受到信仰及社會禮教約束，不敢展現出來。

「掠」這組使用橘色打造時尚獵人！組長陳佳莉說，使用類似毛草材料，營造出游牧民族四處掠奪現象，臉妝畫上獨特符號，呈現出遊牧民族的信仰圖騰，為了顯示出弱肉強食的草原生態，使用塑膠模特兒的身軀、假的斷腿，當作掠奪而來戰利品。

「森林」以環境遭受破壞為出發點，今年巴西亞馬遜雨林大火、澳洲森林大火恐讓無尾熊滅絕，均讓學生覺得更要愛護大自然。學生許宏瑋說，他們顏色搭配重要運用中低明度搭配上枯葉的設計，呈現出沒有生機的森林，衣服部分利用凌亂編織呈現出森林被人類破壞不堪。學生游采蓉與林靜瑩使用棕色系，以異材質、染色假髮片製作出枯葉、枯樹的造型，眼妝特別化出憤怒、哭泣感，傳達森林遭受破壞的悲痛，呼籲大家愛護環境。

「色思」使用黃色當創作基調，組長羅佳安表示，黃色讓人聯想到陽光，想要營造純真的童年，以兒童遊樂設施防護網當聯想，運用大量的黃色毛線編織衣服配飾，翻轉傳統編織手法，臉妝採用不同顏色粗線條，代表兒童天真無邪的塗鴉。

「共生」以藍色創作，大量使用熱熔膠當原料，組長高亭伃說，創作理念以海洋被汙染為出發點，設計出人類與藻類共生的新生命，用熱熔膠製作出如海浪般的衣服，臉上也畫出浪花印記，希望大家可以愛護海洋。

為了讓破壞後的森林依舊能生生不息，學生吳宇昌與王語涵則創作下雪的森林，吳宇昌說，頭上用編髮的技巧，用髮束花4個月打造類似芒草浮誇造型，身上則用鴕鳥羽毛營造出輕飄飄的感覺，希望在下雪過後，森林萬物經過沉寂後再恢復生機。

「海洋」用賽璐璐片等原料重新塑形後，打造時尚造型及髮型，學生許宏蔚、曾韋綺、許希而、魏郁璇、羅珈宜、曾湘嵋，他們以海浪、珊瑚為發想，塑造海洋元素的創作，也把麻繩抽絲後噴漆黏貼在模特兒身上，傳達海洋遭受到汙染慘況。

「科幻」則大量使用螢光色，學生張雅玉與吳婕瑀，用破碎鏡子、鋁線等材料，創作未來科幻感的作品。學生陳美心與潘逸庭說，花了一個月製作，用水管、束帶製作時空背包，意味著時空旅行者，穿縮未來與過去的世界，探索新的科技，創造無限可能；另外，學生鍾裕翔與黃羽慈則用鐵絲、汽車玻璃貼紙，參考古希臘的人物，創作出有流線速度感的髮型作品。

(中時 )