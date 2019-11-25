6號步道-整建老舊木作步道(施工後).。（台中市政府觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

大坑1號步道去年受豪雨災害影響，造成邊坡及部分路段毀損，6號步道也有設施老舊與土石流失情形，台中市政府編列預算，針對兩座步道損壞嚴重路段優先整修，今年4月開工至今半年多，日前順利完工，已重新開放，大幅提升步道安全。

觀旅局長林筱淇說，此次整修完工的1號及6號步道分屬大坑風景區內東、西兩側登山步道群，東側大坑1號步道為頭嵙山最北方的登山步道，海拔高度介於395至700公尺之間，因位處於森林區，途中蜿蜒小徑穿越河谷，樹木茂盛且生物資源豐富。另外西側大坑6號步道為西平山系內步道之一，因較靠近市區，山徑安全性高，可連通7至10號步道，適合親子同行。

林筱淇指出，兩座步道整修重點為復原步道路徑、加強邊坡保護及提升步道行走安全性，包括損壞步道以相思木棧道型式改道、既有岩板路面以碎石填縫並加鋪漿砌卵石止滑，同時也增設透水原木格框階梯，並增建休憩座椅及雙索欄杆。

林筱淇表示，針對邊坡較不穩定處則打設微型樁、土釘及木樁駁坎，並在邊坡掛網進行保護工程，兩步道日前整修完工，備受山友好評，歡迎民眾前往健行，體驗大自然之美。

觀旅局強調，市府持續辦理步道維護整修，採分段封閉方式施工，同一登山步道群不同時封閉超過兩條，避免影響民眾登山權益，目前尚有2、3及10號步道整修中，現場已圍設安全警示帶，提醒遊客注意勿擅闖，各步道施工最新資訊可上網查詢（https://www.scenic.taichung.gov.tw）。

(中時 )