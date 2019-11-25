鴻運當頭! 侯友宜主持開幕「中頭彩」 12:122019/11/25 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 侯友宜受訪笑說，「我有練過鐵頭功！」。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 彩球疑因沒繫牢不慎掉落。（許哲瑗攝） 開幕彩球剛好卡在侯友宜頭上。（許哲瑗攝） 侯友宜揭幕慘遭開幕彩球「卡頭」 侯友宜揭幕慘遭開幕彩球「卡頭」 新北市長侯友宜今上午前往鶯歌為中鶯市民活動中心揭幕，不料與來賓拉下開幕彩球慶祝時，疑因繩子沒繫牢，整顆彩球張開後從天花板掉落，剛好分成兩半、卡在侯友宜頭上，台下眾人嚇到尖叫，市議員陳世榮立馬上前將彩球「拔出」，只見侯友宜一臉尷尬，臉上還黏著亮片，但他笑說「沒事啦！我有練過鐵頭功！」 (中時 ) #彩球 #侯友宜 #新北 #開幕 #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 綠營：韓國瑜不是賣菜郎是好野郎 11:082019/11/21 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》大安房產李佩芬所有! DPP昧著良心拿烏龍爆料狂黑？ 14:132019/11/21 政治 命理師看不下去了！「2大殺招」助韓國瑜逆轉勝 00:032019/11/22 娛樂 韓國瑜亟待跨越的3大坎 04:092019/11/22 論壇廣場 張亞中：國民黨的「重新啟動」已刻不容緩 17:052019/11/22 政治 難怪隨扈會哭！陳揮文揭韓國瑜私下真實一面 00:202019/11/23 娛樂 韓國瑜嗆民進黨鎖國 民進黨反嗆 13:082019/11/23 政治 黃暐瀚抓包蔡英文小動作 這就是溫度 00:012019/11/24 政治 托育政策拿香跟拜？蔡英文：是現在正在做的方案擴大 12:462019/11/24 政治 拚2020 蔡英文：未來還有更多政策一一端出 19:502019/11/24 政治 政治熱門新聞 韓蔡南投造勢空拍 網：沒有比較就沒有傷害 - 政治 蔡嘉義造勢 綠媒竟喊挺英破百萬人！網嚇到：見鬼了... - 政治 隱而不報一個月？ 藍質疑蔡政府間諜案角色不單純 - 政治 花蓮縣最新民調出爐 傅崐萁穩了？ - 政治 韓蔡誰贏？新黨竟爆出真實民調！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。