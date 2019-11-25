彩球疑因沒繫牢不慎掉落。（許哲瑗攝）

開幕彩球剛好卡在侯友宜頭上。（許哲瑗攝）

侯友宜揭幕慘遭開幕彩球「卡頭」

侯友宜揭幕慘遭開幕彩球「卡頭」

新北市長侯友宜今上午前往鶯歌為中鶯市民活動中心揭幕，不料與來賓拉下開幕彩球慶祝時，疑因繩子沒繫牢，整顆彩球張開後從天花板掉落，剛好分成兩半、卡在侯友宜頭上，台下眾人嚇到尖叫，市議員陳世榮立馬上前將彩球「拔出」，只見侯友宜一臉尷尬，臉上還黏著亮片，但他笑說「沒事啦！我有練過鐵頭功！」

(中時 )