台中市南屯區黎明幼兒園園長林金連25日到台中市府抗議，抨擊市府選前裝傻選後強拆，撤回違法核定。（盧金足攝）

台中市南屯區黎明幼兒園因參與自辦重劃，與重劃會纏訟多年，黎明幼兒園園長林金連25日到市府抗議，抨擊市府選前裝傻選後強拆，撤回違法核定，憂心幼兒園會在不公不義的狀況下遭摧毀，鳳山鐵路地下化迫遷戶成員也到場聲援。針對幼兒園拆遷爭議，政局表示，黎明自辦市地重劃區超過9成地主已完成配地，該自辦市地重劃區相關作業，市府依法監督、依法審查，一切依法行政。

林金連這次參選第4選區（西屯、南屯區）立委參選人，訴求要抗爭政客財團掠奪小老百姓的財產，今日到市府廣場抗議表示，黎明幼兒園2020再度面臨拆除危機，黎明幼兒園重劃在雖今年1月暫時度過強拆危機，這段抗議時間，黎明幼兒園也透過司法上訴來爭取權利。

林金連說他是台灣土地正義行動聯盟成員，看到很多人因土地被迫遷，連家都沒了，原以為能透過司法程序能夠獲取合理的緩衝時間，政府相關單位出相對應的行動，但1年時間後，市府及中央對於此違法的重劃計劃毫無動靜，任由緩拆時間流逝。

「明年大選過後，1月18日黎民幼兒園的緩拆期限即將到期」，林金連表示，在此日期之後，財團恐隨時拆除黎明幼兒園，他們要求市府負起執政一年多來無所作為的責任，停止掩護財團，撤下重劃會成立核定，勿再將責任推卸為私人產權糾紛、司法爭議等理由，規避政府保障人民權益。

地政局指出，黎明自辦市地重劃區超過9成地主都已完成配地，該自辦市地重劃區相關作業，市府均依法監督、依法審查，一切依法行政。

地政局強調，該案屬自辦重劃案件，地主與重劃會間爭議事項已進入民事訴訟，市府是行政機關，尊重司法的見解和判決，無權干預或超越司法，陳情人若有陳情文件，市府將協助轉交司法單位，盼此案圓滿解決。

(中時 )