昨天（4日）下午國道1號汐止系統發生一台特斯拉自撞車禍，車輛撞擊後翻滾一圈，車頂都沒了，原本車上3人看似無大礙；詭異的是，警方調查，華姓駕駛被救出後，曾被路過民眾錄下與業務員在車上說話，接著華姓男子手扶著國道高架護欄行走，因此在護欄上明顯血跡，然後就在墜橋地點打了一聽電話給母親說自己發生車禍，頭和身體很痛，未料才掛斷電話就突然翻落護欄墜地身亡，留下一堆謎團

華姓男子的父母及親友，上午也前往肇事地點進行招魂，現場父母泣不成聲，場面哀戚。但到底華姓男子為何會攀爬道路欄杆墜橋，目前仍是謎霧一團。

2000年上映的電影《絕命終結站》（Final Destination），劇情描述一名高中生預感即將起飛的飛機會在空中爆炸，吵著要下機，最後總共7人離開。飛機起飛後竟真的爆炸，7人以為逃過一劫，但之後卻被死神一個一個帶走。

昨天這起特斯拉車禍，讓網友聯想到《絕命終結站》。有網友在PTT發文表示，發生車禍的是售價215萬《Tesla Model 3 Performance》，車上3人也都沒有噴飛，撞擊後駕駛下車，到對面護欄打電話，可能頭暈以爲是中央分隔島，跨過去摔死。網友認為，單純就是犯蠢，不是自殺。

據目擊者表示，車翻轉一圈，所以車頂沒了，PTT網友說，這樣3人都沒事，太猛了，好車。更說「死神想用車禍帶走他。沒想到是特斯拉。失算...只好用別種方法帶走。根本神扯的絕命終結站劇情...」。

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