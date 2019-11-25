女星雪莉才離世41天，前「KARA」人氣成員具荷拉，在立下「連雪莉的份一起好好活著」的誓言後，昨被友人發現在位於首爾清潭區的自宅斷氣身亡，警方獲報後隨即前往現場調查，確認具荷拉已逝世，詳細情況尚待調查，然警方後續未再公開調查細節，因此討論具荷拉死因的議論與猜測在網路上發酵，同時關心偶像的後事將如何處理。

具荷拉昨疑似不上閨蜜雪莉後塵，被發現在家中身亡，警方進行調查後，尚未公開進一步資訊，最新消息指出她手中發現紙條，然尚未能確定是否為具荷拉親筆字跡，也考慮讓她進行屍檢，然有鑑於上次雪莉的調查報告外流引爆外界批評，這回南韓警方相當謹慎，對於具荷拉案相當保密，唯昨天警方進入具荷拉家的側拍照片曝光，看見她家裡布置聖誕樹，讓網友感到更加難過，嘆她等不到最愛的節日來臨。

至於後事，昨具荷拉的經紀公司發布聲明表示，其親友對這消息趕到相當衝擊與不安，盼外界「克制弔唁」，如今韓媒引述家屬說法，表示已初步決定具荷拉的後世將比照摯友雪莉的模式進行，喪禮部分採取不公開方式舉行，但會在江南聖母醫院殯儀館布置場地，供粉絲前來弔唁，靈堂自今天(11/25)下午3點起開放，至27日午夜止。

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(中時電子報)