共諜案是真是假引發爭議，藍營質疑外交部次長徐斯儉角色不單純，民進黨副總統候選人賴清德今天表示，中國要併吞台灣是公開的事實，有沒有這次的共諜案，中國都不會改變策略。不只民進黨要守護台灣，國民黨也有責任，呼籲國民黨不要轉移目標。

外媒報導共諜王立強爆料中國介入台灣選舉，甚至暗助國民黨總統候選人韓國瑜，國民黨今天質疑徐斯儉在訪談影片中出現，外交部顯然一個月就知情，共諜案是出口轉內銷。

賴清德今天出席「海內外學術界支持蔡英文、賴清德擔任第15任總統、副總統連署行動記者會」，會前受訪表示，中國打壓台灣生存空間，對台灣進行內部的統戰分化，滲透這個是不爭的事實，共諜向澳洲政府尋求政治保護，我們的外交系統應該不至於去跟澳洲政府去做這樣的配合。

他說，國民黨如果沒有辦法正視中國要併吞台灣的事實，轉移目標這是不智行為，也沒辦法得到台灣民眾的支持。

賴清德強調，中國要併吞台灣這是公開的事實，這也是中國的國策，亦即國家目標，我們不能輕忽，無論有沒有這個共諜案，中國都不會改變策略，在這種情況之下，不是只有民進黨要守護台灣，國民黨也有責任。

他說，可惜的是，國民黨卻是反其道而行，從他們不分區名單就可以看的出來，今天香港選舉結果已經出來了，建制派一敗塗地，泛民主派大獲全勝，擁有388席次，占有85％比例，再看看國民黨不分名單和建制派一樣，國人要認清這個事實，共同守護台灣。

對外界指報導共諜案的澳洲媒體是小媒體、韓國瑜也嗆NCC變「髒兮兮」，賴清德表示，任何批評都要根據事實，不要避重就輕，重點是大家要去思考，這麼多年來是中國有沒有要併吞台灣？有沒有打壓台灣？在台灣內部有沒有進行統戰分化和滲透？另外，這個共諜有無尋求澳洲政府政治庇護？

他說，我們不要避重就輕，捨本逐末，顛倒事實，這樣不好。媒體詢問政府是否已確定共諜案的真假？賴清德表示，這要由澳洲政府調查，政府相關單位也要進一步去掌握，「我要強調的事實是，中國派間諜來台已行之多年，以往也被國安單位抓過，這些都不容混淆」。

賴清德表示，國民黨不心必要在此當下就要說共諜案是假的，中國是體制內發布的消息，是真是假留待友邦澳洲、美國去調查會更清楚。

對近來民調與韓國瑜拉大差距，他說，原因一來是蔡英文總統一方面忙於國政，一方面到各選區助選，重大問題親自解決，共同努力感動鄉親，一方面是兩政黨路線不同，一是守護台灣，一是傾中路線，老百姓很清楚。

(中時 )