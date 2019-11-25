《台灣民意基金會》今日公布最新民調結果，總統蔡英文在支持度上再度以55.2%力壓國民黨總統候選人韓國瑜的26.3%；令人驚訝的是，在「誰最認同中華民國」這一項中，蔡英文也以49.9%遠遠領先韓國瑜26.9%，讓人難以置信。

《台灣民意基金會》最新民調中，三位總統候選人對於中華民國的認同度上的調查結果，竟是以49.9%認為蔡英文最認同中華民國、26.9%認為韓國瑜最認同中華民國、11.9%認為宋楚瑜最認同中華民國，11.4%沒意見、其他、不知道、拒答；韓國瑜慘輸蔡英文23%。

投票結果讓韓粉傻眼，親綠民調竟做到這種程度，連「中華民國派」這個頭銜都搶了過去，直呼「太誇張了」、「假民條啦」、「唯一支持韓國瑜」、「韓總才是正統的中華民國派」、「綠黴也太誇張，蔡英文連中華民國總統都不敢自稱，說自己最認同中華民國都不會臉紅嗎？」

(中時電子報)