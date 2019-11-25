香港選舉揭曉 府：展現港人對自由民主高度期待 12:262019/11/25 中時 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統府發言人丁允恭(本報系資料照片) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 本屆香港區議會選舉結果揭曉，針對香港人民以歷年來最高的7成投票率，支持泛民主派取得絕大多數席次。總統府發言人丁允恭今（25）日表示，「民意如山」，這項選舉結果充分展現了香港人民追求自由民主的絕對意志，總統府代表臺灣人民對此表達高度感佩與支持。 丁允恭說，面對香港人民對自由民主的渴望，再次呼籲北京與港府接受民意，並且具體落實對香港自由民主的嚴肅承諾，也唯有回到這樣的軌道，真誠與人民對話，才能真正化解當前的各項矛盾與衝突。 (中時 ) #香港 #人民 #自由 #民主 #自由民主 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港法案 美國損人不利己 04:092019/11/21 論壇廣場 路透：川普將簽署香港人權法案 08:462019/11/21 國際 香港多所大學停課 中華醫大向香港學生招手：歡迎就讀 16:352019/11/21 生活 超辣模特拒任黨發言人 背後理由太傷人 09:502019/11/22 社會 余英時：台灣已完成民主程序 但未達民主境界 14:142019/11/22 生活 人權法案通過 恐影響香港經濟 15:162019/11/22 國際 打香港牌無益中美競爭共存 04:092019/11/23 論壇廣場 陸媒：任何干預香港事務的企圖註定失敗 09:052019/11/23 兩岸 2挺港法案過關氣炸 陸外長轟美才是全球最大亂源 13:142019/11/24 國際 香港區選舉泛民派大勝 料在17區區議會掌握正副主席 11:282019/11/25 兩岸 政治熱門新聞 韓蔡南投造勢空拍 網：沒有比較就沒有傷害 - 政治 蔡嘉義造勢 綠媒竟喊挺英破百萬人！網嚇到：見鬼了... - 政治 隱而不報一個月？ 藍質疑蔡政府間諜案角色不單純 - 政治 花蓮縣最新民調出爐 傅崐萁穩了？ - 政治 韓蔡誰贏？新黨竟爆出真實民調！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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