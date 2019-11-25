健康美麗領導品牌屈臣氏寵「i」會員不手軟！11/23舉辦「寵i最大趴% 2019音樂派對」，特別邀請到多位巨星獻唱，熱情的寵i會員們開心擠爆現場。

超過千位寵i會員參與音樂派對，就是要給會員滿滿寵愛(圖/屈臣氏提供)

今年的開場首先由屈臣氏寵i會員代言人李國毅為會員們獻唱偶像劇插曲《唯一》，深情溫暖的歌聲讓會員們的心紛紛融化；接著由實力歌后艾怡良一連演唱《一整夜》、《寂寞無害》與《Forever young》，最後更與徐佳瑩驚喜合唱《傲驕》，讓現場氣氛直線上升！徐佳瑩也帶來膾炙人口的《你敢不敢》、《身騎白馬》及動感的《現在不跳舞要幹嘛》等多首好歌。

黃金陣容重磅開唱(圖/屈臣氏提供)

金曲新人王ØZI接力為粉絲獻唱金曲專輯中的《Dimond》、《We out here》、《B.O》、《天堂島》等熱門歌曲，帥氣程度爆表！緊接在後的是新聲代小天王Bii畢書盡，一身勁裝帥氣登台讓現場粉絲尖叫聲連連，延續熱度飆唱代表作《Come Back to Me》、《逆時光的浪》及新歌《我比從前想你了》，更在《愛戀魔法》的橋段與粉絲互動，掀起音樂派對高潮！

派對壓軸由熱情洋溢、台灣首支原住民拉丁饒舌樂團BOXING以《她+我想帶你回家》、《飄向北方+我們》、《心跳動》、《不簡單》、《文樂豐年祭》等多首好歌持續將現場氣氛帶到最高點，並以《巫露瑪》為音樂派對畫下完美句點。

屈臣氏推出寵i會員卡至今已滿11週年，會員人數超過550萬人。今年特別推出藥妝通路首創的「Watsons One Pass一卡隨享」服務，串聯亞洲八大市場、提供跨境累點回饋服務，讓喜愛旅遊的消費者在海外也能享有屈臣氏的滿滿寵愛，將寵「i」會員的心擴大至全亞洲！

屈臣氏董事總經理弋順蘭與寵i會員代言人李國毅，共同舉行慶生儀式(圖/屈臣氏提供)

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