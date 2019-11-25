台灣燈會明年將在台中舉行，梧棲區公所同仁24日至桃園國際機場快閃宣傳。（台中市梧棲區公所提供／陳淑娥台中傳真）

台灣燈會明年將在台中舉行，梧棲區公所同仁24日至桃園國際機場快閃宣傳，向來往旅客行銷2020台灣燈會在台中，邀請民眾到台中賞燈會遊梧棲，一起感受台中人的熱情、梧棲人的純樸。

「2020 台灣燈會」在台中舉行，主展區后里森林園區（后里區）為明年2月5至7日試營運，明年2月8至23日正式營運，為期16天；副展區文心森林公園(南屯區)，今年12月18至20日試營運，今年12月21日至明年2月23日正式營運。

區長溫國宏表示，梧棲位於臨海地區，以海產為名，尤其冬至將至，是烏魚子產期，來梧棲品嘗烏魚子是時候；梧棲餐廳特多，有新天地餐廳、台中港酒店、海港城餐廳、中港餐廳、來來餐廳、梧棲老街上海龍餐廳、文化路上更有許多海產小吃。

另外，還有各式各樣的鹹蛋糕，如梧棲老街百年餅店「林異香齋」鹹蛋糕、文化路「蒸道地」水蒸鹹蛋糕、中興路上「梧棲小鎮」鹹蛋糕及中央路上「旦之鄉」鹹蛋糕。

溫國宏說，梧棲不只好吃，還有熱門的打卡景點，有三井outlet、頂魚寮公園、幸福門以及各里秘境彩繪景點，更有向日葵花園、波斯菊花園等。

梧棲區公所指出，歡迎大家來台中欣賞「2020台灣燈會」，到后里森林園區主燈區內尋找梧棲區創意花燈車，也請來梧棲小鎮旅遊作客，品嘗地方美食小吃，共同迎接美好的2020年。

(中時 )