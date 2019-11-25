金門縣消防局配合一氧化碳宣導季，舉辦有獎徵答抽獎活動，只要到該局Facebook粉絲專頁主頁按讚，分享活動貼文並回答問題，就有機會拿到氣炸鍋、無線藍牙耳麥和消防寶寶撲滿等獎品。

縣消防局指出，這項推廣消防常識，鼓勵民眾瀏覽該局Facebook粉絲專頁貼文相關資訊的活動，自11月20日起至12月20日辦理第1波有獎徵答抽獎活動。只要到消防局Facebook粉絲專頁主頁按讚，分享活動貼文並至答題頁面回答「防範一氧化碳中毒消防常識」相關問題，答題總分達80分以上者即可參加抽獎。

此次抽獎活動預計抽出20名得獎者，計有氣炸鍋、無線藍牙耳麥、消防寶寶撲滿及保鮮膜等各式精美實用獎品。

縣消防局表示，該局藉由抽獎活動提醒民眾，家中若使用瓦斯燃氣熱水器，應特別注意「5要」：要保持環境的通風、要使用安全的品牌、要選擇正確的型式、要注意安全的安裝、要注意平時的檢修。只有做對這5件事，才能遠離隱形殺手一氧化碳。

縣消防局表示，該局藉由抽獎活動提醒民眾，家中若使用瓦斯燃氣熱水器，應特別注意「5要」，才能遠離隱形殺手一氧化碳。（金門縣消防局提供／李金生金門傳真）

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