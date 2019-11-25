一名自稱中共間諜的男子王立強，對澳洲媒體稱曾奉命協調網軍干預台灣大選。國民黨立院黨團今天強調中華民國是主權國家，也是具有高度民主法治的社會，呼籲其他國家包括中國大陸、美國及澳洲等，不要介入我國明年1月11日的選舉，同時要求國安單位盡速調查釐清共諜案真相，並向國人說明，莫讓假消息、假新聞擾亂民心、影響大選。

國民黨團總召曾銘宗表示，王立強到底是共諜？賤諜？還是詐騙犯？他聲稱曾持有中國大陸、香港及韓國護照來台，但移民署表示，經查並無來台記錄。王立強更宣稱，去年來台捐了2千萬人民幣給韓國瑜，人都沒進來，錢怎麼帶得進來？如果是匯款，蔡政府相關單位如金管會、法務部防治洗錢中心等單位，怎麼會不知道呢？

曾銘宗質疑，外交部政次徐斯儉出現在國外新聞媒體專訪中，我國外交部是否參與該事件？是否使用機密預算運作相關事宜？是否意圖影響明年大選？請總統府、行政院及外交部必須出來說清楚，講明白。

藍委林為洲指出，原本要邀集國安局、移民署等相關單位說明共諜案查辦進度，適時對國人說明，但相關單位不是已讀不回，就是以偵查不公開為由拒絕婉拒參加記者會。林為洲批評，國安單位態度模糊，讓人匪夷所思，既然對外宣稱有所掌控，就盡快向國人釋疑，尤其正逢大選，如此敏感議題勢必衝擊選情，要求國安單位不要成為執政黨的助選團，盡速公布調查結果。

藍委陳玉珍質疑，民進黨長期使用「出口轉內銷」的方式，運用海外人士的指控，在查證不易的情況下，配合特定媒體炒作，打擊特定候選人或政黨，以獲取政治上的利益。

首席副書記長陳宜民表示，現在民進黨立院黨團也趕著提出「反滲透法」草案，極盡撈取政治及選舉利益之能事，證明了民進黨罹患「遇中共就犯傻症候群」。

(中時 )