香港泛民大勝 鄭文燦：一國兩制在香港失敗

香港泛民主派在區議會選舉取得壓倒性勝利，桃園市長鄭文燦25日認為，選舉結果證明一國兩制在香港是失敗的，香港市民普遍支持反送中，也代表港府的重大挫敗。

香港區議會選舉創下歷史新高，有294萬人投票、投票率達71.2％，民主派大勝，在452席中取得過半數席位，尤其長達5個多月反送中運動中，活躍的民主派、前學生領袖及首次參選的民主派素人，都成功突圍勝出。

鄭文燦表示，香港的區域會選舉投票率超過7成，代表香港人急於表達他們對於香港的看法，特別是建置派大敗、民主派大勝，代表這次的反送中運動已經獲得香港市民普遍的支持，也代表港府的重大挫敗。

鄭文燦認為，選舉結果對國際社會已經發出明確訊號，就是香港人要民主、一國兩制在香港是失敗的，特區政府在香港是沒有公信力的，希望國際社會更支持香港，呼籲北京政府能夠重視香港的民意。

台灣也將在明年初大選，鄭文燦指出，香港人追求民主，台灣普遍是挺香港，挺香港應該是台灣的共識，對於台灣選民的抉擇，每個選民心中都有一把尺來衡量，台灣的民主應如何自我保護，對每個台灣的選民來說，都會有這樣的結果。

(中時 )