農委會林業試驗所六龜研究中心為使民眾瞭解胡椒科植物，特別在扇平森林生態科學園的樹木標本園中，規劃建立「扇平胡椒園」，蒐集了包括胡椒、荖藤、大圓葉胡椒、紅莖椒草，以及其他藤本與草本的胡椒科植物共20餘種，邀請各界前來聚「椒」欣賞。

林試所表示，全世界的胡椒科植物有8屬，約2,020種，其中在國際香料貿易上占有重要地位的胡椒，由於需求殷切，在歐洲人所稱四大辛香料-「胡椒、荳蔻、丁香、肉桂」中，胡椒位居首位。胡椒原產於南印度，主要生長於年降水量2,500毫米的熱帶地區，目前全球約有40餘國生產胡椒，越南、印尼、印度、馬來西亞、斯里蘭卡、巴西等是主要出口國，中國及臺灣亦有栽培。越南為全球胡椒第一大供應國，每年生產達10萬公噸以上，占全球總產量的35%，美國則為進口量最大的國家。

長期研究胡椒科植物的林試所助理研究員龔冠寧指出，胡椒是一種多年生的木本藤蔓植物，常攀緣於樹木，高度可達4公尺。胡椒具有蔓生性，當植物的莖幹接觸到地表時會迅速生根。在臺灣，胡椒主要分布在高雄、恆春及屏東等地，多生長於山谷密林或疏林中，也會攀生在海岸森林、灌叢下或高位珊瑚礁岩間。

龔助理研究員表示，市面上常見的黑胡椒、白胡椒其實都來自胡椒，只是製作方式不同。黑胡椒是將成熟的果實直接曬乾製成，白胡椒則是先把果實浸泡在水裡約7天至10天後，洗去果皮再進行乾燥；口感上兩者皆有溫潤的辛辣味，入喉之後則有些許清涼感。胡椒既是料理中常見的調味劑，也是中醫用來驅寒、開胃的藥材，國人雖然可能無日不吃胡椒，卻很少有人能夠識其廬山真面目，也算是一種「餐桌上最熟悉的陌生人」。

龔冠寧進一步說明，其實胡椒科植物多才多「益」，不容小覷。例如在現代醫學上已經證明許多胡椒科植物含有胡椒鹼、胡椒脂鹼、胡椒新鹼，果實中之醯胺具有良好的殺蟲效果，並能發揮類似抗腫瘤、抗菌殺蟲及血小板凝集等功效；另在食品工業的應用上可作為防腐性的香料，使用日趨廣泛。有鑑於此，林試所特別開闢了扇平胡椒園，蒐集重要的胡椒科植物加以展示推廣。

林試所張彬所長強調，胡椒科植物中不乏葉形及花序型態特殊者，深具觀賞價值；由於兼具好看、好吃、好玩等多重效用，使得該科植物越來越受到民眾喜愛。林試所建置中的扇平胡椒園，除了培育原生的胡椒科植物外，亦有引種栽培者。張所長歡迎民眾利用每年11月至翌年4月扇平森林生態科學園對外開放期間，以團體專案申請的方式入園享受森林浴，也希望遊客在參觀過扇平胡椒園之後，除有紓壓療癒好清新的喜悅外，從此更能相「椒」滿天下，識者多一人。

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