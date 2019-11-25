立法院再過不到一個月即將休會，民進黨團今（25）日一早宣布，將推動「反滲透法」草案立法，預計週五於院會逕付二讀。國民黨團總召曾銘宗受訪時審慎表示，綠營上會期才聲稱，國安五法「最後一塊拼圖」終於完成，現在又蹦出反滲透法草案，國民黨團將詳細比對該草案，和現行法規的問題，研究後再行應對。

對於綠營突然拿出「反滲透法」草案，曾銘宗表達三點基本立場。第一，凡是立法有利於國家安全、有助於因應敵對勢力滲透，進而維持社會秩序穩定者，原則上支持。第二，但是上會期、7月「國安五法」修法全數完成時，民進黨團聲稱完成了「最後一塊拼圖」，現在又丟出類似草案，曾銘宗認為，「這只是選舉操作而已」。

第三，曾銘宗質疑，民進黨團根本沒打算完成三讀，因為現在距離總統大選只剩下幾十天，且立法院本會期所剩時間不多，若國民黨團要求協商、好好討論，恐被扣上一個大帽子，而阻止立法的罪名就會被推到國民黨頭上。曾銘宗強調，除了質疑綠營的「用心」，也將儘速研究、盤點「反滲透法」草案與現行法規的扞格與問題，再行因應。

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