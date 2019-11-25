針對香港區議會選舉結果，總統府發言人丁允恭表示，香港人民以歷年來最高的7成投票率，支持泛民主派取得絕大多數席次，這項選舉結果充分展現了香港人民追求自由民主的絕對意志，總統府代表台灣人民對此表達高度感佩與支持。

丁允恭指出，面對香港人民對自由民主的渴望，再次呼籲北京與港府接受民意，並且具體落實對香港自由民主的嚴肅承諾，也唯有回到這樣的軌道，真誠與人民對話，才能真正化解當前的各項矛盾與衝突。

(工商 )