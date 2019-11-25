「校園語言暴力，國家要扛責。」人本教育基金會執行長馮喬蘭今天說，現在國中或高中學生，有高達45.3％表示曾經歷過老師的言語暴力，學生能不能遇到好老師，要靠運氣。人本要求政府落實：上學不用聽難聽話、上學不用看運氣的兒童基本人權。

人本教育基金會今天舉行「拒絕校園語言暴力！國家要扛責」座談會，馮喬蘭說，有些孩子只因為沒交罰寫就被老師罵「爛」、「無恥」；只因為5秒內回答不出老師的問題，就被罵「笨」；只因為不符老師期待就被罵「禽獸不如」、「死人骨頭」。

馮喬蘭指出，人本曾在2016年對國中小學生做過調查，23.4％表示曾看過老師辱罵學生；今年對國中及高中生的調查更顯示，有45.3％曾遭受老師語言暴力。校園語言暴力顯然不是個案，而是普遍存在的問題。

有家長出面指控，老師對學生的言語霸凌真的很可怕，她小孩的老師，會在臉書上公開說那些不聽話的同學是「傲驕的巨嬰」、「屁孩」，還會安排學生去監督其他同學，形同設立「秘密警察」，讓班上氣氛很不安。

這位家長說，她向學校舉報老師的不當管教，但學校卻回應此老師用心管理班級，那些監督其他同學的「天眼」是老師的小幫手。她認為，老師對學生的言語霸凌，學生根本無能力反擊。

知名演員丁寧表示，家長面對自己小孩，都會忍不住打罵，老師也是人，面對班上這麼多學生，更容易情緒失控，進一步將壓力轉嫁到孩子身上。現在家長將小孩送到學校去，好像就只能任由老師處置，這相當危險，因此需要一套完整制度來規範老師，避免他們對小孩施以言語霸凌。

人本基金會呼籲，教師法應明確禁止教師對學生的言語暴力；學校不應容許教師偶一為之的言語暴力，更不能容忍教師言語暴力一再發生在校園。人本並開設「上學看運氣？！」網頁及「我，拒絕校園言語暴力」連署網頁，歡迎民眾前往查閱及連署。

(中時 )