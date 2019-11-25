2019年香港區議會選舉於24日舉行，從當晚開始陸續開票結果顯示，「泛民」陣營席位領先。前香港警務處長鄧竟成25日接受環球網採訪時強調，他尊重選舉結果，但希望新當選區議員配合政府和警方盡到止暴制亂的責任。

他同時表示，區議會選舉結果不會對香港警隊以止暴制亂為大方向的工作產生影響。

習慣早睡的鄧竟成說，他昨天凌晨關注選舉結果到很晚，他認為，區議會的工作主要是民生，比如處理交通、衛生等社區層面的問題，但現在很多所謂的「民主派」跑出來都拿著政治議題來參選，這跟區議會的工作內容完全是兩回事。「所以我有一點擔心，他們的目的是為了政治，還是為了民生？」

選舉之後，香港的安全形勢會不會有所好轉？鄧竟成表示，現在還很難說。「區議會要搞民生，民生最需要搞什麼？就是安定，暴力行為跟民生完全是違背的。」鄧竟成呼籲，無論是新當選的區議員還是社區民眾，都應該認真地把過往社區出現的問題處理好，應該配合政府和警方，把民生、治安全都搞好，盡到止暴制亂責任，而不是在升級暴力。

他強調，新當選的區議員要弄清楚區議會的責任，好好利用區議會的功能把社區搞好，「千萬不要妄圖利用去區議會作為一個威脅政府的平台，區議會應該是跟政府合作的平台，而不是搞政治的平台，不然，他們對不起投票的選民。」

鄧竟成表示，按照以往經驗，區議會選舉都是看每個參選人在推動社區工作，為市民解決生活問題上的能力，但這次選舉明顯是由立場來決定，過去幾個月，一些人將矛頭針對特區政府以及一些被歪曲渲染的警方行動，他們會問「為什麼要驅散示威者？為什麼要放催淚彈？」這是把因果顛倒了。

鄧竟成認為，區議會選舉結果對香港警隊不會產生影響，目前警方的工作大方向還是止暴制亂，「這件事如果警方不做，誰來做？」

(中時 )