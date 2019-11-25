每周就算只喝一次酒，不管酒量多少，罹患頭頸癌的機會是一般人的1.6倍，下咽癌的機會是一般人的19倍！國家衛生研究院長時間追蹤研究首度發現，頭頸癌罹患率和飲酒習慣有關，專家推測，除了受基因影響，也可能和台灣人乾杯、牛飲習慣有關，研究登上國際權威期刊「科學報告」（Scientific Reports）以及美國癌症研究協會期刊（Cancer Epidemiology, Biomarkers ＆ Prevention）。

據衛福部2017年癌症登記報告，頭頸癌是國人十大癌症發生率排名第七、死亡率排名第五名的癌症， 2017年共有7805人罹患頭頸癌，造成2936人死亡。

國衛院和成大醫院攜手針對飲酒行為對於頭頸癌風險及預後影響進行研究，收案頭頸癌個案、對照組各700人，以問卷調查方式持續追蹤4年。

研究發現，每週至少喝一次酒、不論飲酒量多少，罹患頭頸癌風險都會比不飲酒者高出1.6倍；進一步分析發現，飲酒者好發的頭頸癌類型以下咽癌最多、高出19倍，其次是口咽癌增加3.8倍、喉癌1.5倍、口腔癌1.15倍。

此外，若僅有乙醛去氫酶出現變異，罹患頭頸癌風險增3倍，但若乙醇去氫酶、乙醛去氫酶基因同時出現變異，代表此人酒精代謝較慢，罹患頭頸癌風險恐增加4倍。

研究更指出，酒精不但會增加罹患頭頸癌風險，還會促進頭頸癌生長與轉移，有飲酒的頭頸癌患者死亡率比沒有飲酒的患者高1.5倍。

國衛院癌症研究所口腔癌研究團隊副研究員張書銘解釋，酒精之所以會增加罹癌風險，關鍵在於致癌物「乙醛」，是國際癌症研究中心認定的1級致癌物。

國衛院癌症研究所副所長劉柯俊認為，飲酒增加的癌症風險以下咽癌最多，可能和台灣人乾杯、牛飲習慣有關，他表示，這種飲酒習慣會使酒精在口腔暴露時間短，卻會拉長在下咽部的暴露時間，增加病變機會。

很多人認為，只要戒酒就能降低罹癌風險。但張書銘強調，飲酒者必須戒酒超過10年，罹患頭頸癌風險才會降到和沒有飲酒者一樣。

(中時 )