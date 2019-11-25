一名張姓男子前年10月間偷偷登錄女友的Messenger，驚見裡面有不堪入目的不雅照片，氣的重制照片後，上傳一張「鮑魚流汁」照片到「爆漿公社」，再截圖給女友恐嚇，遭士林地院判有期徒刑7月，得易科罰金21萬元。

張男辯稱，是女友提供臉書帳號密碼供他自行觀看，上傳的「鮑魚流汁」照也有經過馬賽克處理，照片模並非猥褻物品。

但合議庭認為，張男並未經女友同意就擅自下載私密照，且經馬賽克「鮑魚流汁」，仍可清楚看見精液從陰部流出，加上文字附上「超喜歡被內射後流出來的感覺 」，足以刺激或滿足性慾，屬於散布猥褻影像，依社會一般觀念判斷，顯然有加害女友名譽之意，令其心生畏懼，因而認定已犯恐嚇行為。

合議庭審結，認定張男無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪、散布猥褻影罪、恐嚇罪等3罪，併判有期徒刑7月，得易科罰金21萬元，可上訴。

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三萬元以下罰金。

意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

前二項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。

(中時電子報)