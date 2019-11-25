據中國人民銀行（大陸央行）日前發布的數據顯示，10月底的結構性存款餘額為10.34兆元（人民幣，下同），與上月相比下降5035億元，該降幅創有該數據統計以來的最高值。

根據《21世紀經濟報道》指出，這可能受到結構性存款新規的影響。回顧上月18日，大陸銀保監會制定並發布《關於進一步規範商業銀行結構性存款業務的通知》。市場分析認為，此次發布規定將使結構性存款更加規範化，也將使得不規範的結構性存款規模繼續壓減。

(旺報 )