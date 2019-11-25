陸10月結構性存款驟降5千億人民幣 降幅創新高 12:542019/11/25 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據中國人民銀行（大陸央行）日前發布的數據顯示，10月底的結構性存款餘額為10.34兆元（人民幣，下同），與上月相比下降5035億元，該降幅創有該數據統計以來的最高值。 根據《21世紀經濟報道》指出，這可能受到結構性存款新規的影響。回顧上月18日，大陸銀保監會制定並發布《關於進一步規範商業銀行結構性存款業務的通知》。市場分析認為，此次發布規定將使結構性存款更加規範化，也將使得不規範的結構性存款規模繼續壓減。 (旺報 ) #結構 #存款 #規範 #發布 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 專家傳真－與其爭辯回流投資金額 不如聚焦隱藏問題 04:102019/11/21 產業特刊 鳳凰不夠狂！史上最晚侵台颱風竟在12月 11:222019/11/21 生活 鳳凰來襲 氣象局：不排除發布海警 11:232019/11/21 生活 明日東北雨不停 氣象局曝下到這天 21:082019/11/21 生活 Adobe在台展示Creative Cloud 最新產品 激發全民創意 10:212019/11/22 科技 陸修負面清單 長照市場大開放 04:092019/11/23 話題觀察 《金雞獎》迪麗熱巴絕美花裙「藏深溝美胸」一轉正面全看光 16:152019/11/23 時尚 劉世錦：觸底不代表大幅反彈 04:092019/11/24 全球財經 11月26日聯發科發表首款5G晶片 04:092019/11/24 財經要聞 沖繩經濟特區 臺日供應鏈新商機 04:092019/11/24 企業經營 兩岸熱門新聞 回應香港區選結果 林鄭月娥：尊重選舉結果 認真反思 - 兩岸 - 工商 民陣：民意非常清晰 促港府回應5大訴求 - 兩岸 香港區議會選舉 泛民過半暴增3倍 建制大縮近9成 - 兩岸 香港建制派選舉滑鐵盧 遭刺議員連任失敗 - 兩岸 非建制派大勝 民主黨主席：反映社會撕裂加深 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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