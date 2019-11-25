阿根廷駐華大使館總領事Juan Ortin日前在北京的發布會上表示，南極遊的火熱發展趨勢，將會極大的帶動以阿根廷為代表的南美國家旅遊業的發展。為此，中青旅2020南極包船旅遊產品搭配了南美線路遊客可借此領略火地島國家公園、伊瓜蘇大瀑布、風情無限的阿根廷探戈等南美特色景點和表演。

「冰與火——純淨南極·熱情阿根廷暨中青旅2020南極包船發佈會」，日前在阿根廷駐華大使館舉行，阿根廷駐華大使館總領事Juan Ortin，中青旅副總裁、遨遊國際董事長高志權出席。

大陸遊客已成為世界極地旅遊市場的重要參予者，而南極遊是最具代表性的極地旅遊產品之一。官方資料顯示，最近5年來，大陸遊客赴南極人數每年約有5600人次，在2018-2019航季更是突破 8000人次。大陸遊客赴南極的人數在近四年一直保持全球第二、增速全球第一的規模。

(旺報 )