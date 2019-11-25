對於國民黨召開記者會對共諜案提出質疑，外交部重申，外交部政務次長徐斯儉今年10月28日上午接受澳洲媒體Nine傳媒專訪，旨在說明我國在太平洋的邦交情勢與中國銳實力議題，訪談當中並未觸及王立強案，而是對於中國在太平洋地區侵略性的擴張作為，以及在國際間對臺灣的外交打壓進行整體性的論述。

外交部強調，澳洲媒體是在事後剪製時，配合11月22日發生的王立強案等時事議題，連貫剪輯後於11月24日播出。

外交部表示，若干政治人物不明究理，無視國際媒體專訪的事先安排與事後剪輯均需經多個月籌備，蓄意本末倒置，不僅在個人臉書惡意栽贓外交部的政務次長，更企圖抹黑政府事先知情共諜案等。

對於類顯然此出於選舉政治動機、昧於事實、邏輯混亂的謬論，外交部深感遺憾，也籲請相關人士自重，應以臺灣整體國家安全為己念，屏棄特定政黨的偏見、猜忌與狹隘眼光。此外，外交部也慎重呼籲各界，在擅自對外發表有關外交專業議題之前，歡迎先與外交部聯繫與求證。

(中時 )