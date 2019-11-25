身價億萬的媒體大亨彭博（Michael Bloomberg）24日（周日）正式宣布角逐民主黨總統候選人提名，這位財力雄厚、路線溫和的前紐約市長，決意在2020年11月擊敗現任總統川普。

彭博此次宣布參選，距離民主黨提名初選僅3個月時間。由於彭博質疑其他17位民主黨參選人能否打擊川普，最後決定自己挺身而出。

現年77歲的彭博在聲明中表示，「我將參選總統，打敗川普並且重建美國。我們不容許川普總統又4年魯莽且不道德的行為。」

(工商 )