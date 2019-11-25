彭博正式宣布角逐民主黨總統候選人提名 13:212019/11/25 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 身價億萬的媒體大亨彭博（Michael Bloomberg）24日（周日）正式宣布角逐民主黨總統候選人提名，這位財力雄厚、路線溫和的前紐約市長，決意在2020年11月擊敗現任總統川普。 彭博此次宣布參選，距離民主黨提名初選僅3個月時間。由於彭博質疑其他17位民主黨參選人能否打擊川普，最後決定自己挺身而出。 現年77歲的彭博在聲明中表示，「我將參選總統，打敗川普並且重建美國。我們不容許川普總統又4年魯莽且不道德的行為。」 (工商 ) #總統 #川普 #民主黨 #提名 #參選 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普政府施壓烏克蘭醜聞 證人踢爆高層人人有份 11:152019/11/21 國際 無視證人說奉令行事 川普堅稱在烏克蘭醜聞無罪 11:162019/11/21 國際 路透：川普將簽署香港人權法案 08:462019/11/21 國際 貿易磋商生變？川普：陸沒達到要求水平 10:542019/11/21 財經 民主黨總統參選人5度辯論 砲口對外批川普 19:172019/11/21 國際 庫克與川普「哥們好」 蘋果受惠大 22:072019/11/21 國際 川普考慮 再豁免蘋果關稅 04:092019/11/22 財經要聞 川普：雖支持香港... 但也想達成中美協議 04:092019/11/23 財經要聞 庫克與川普變麻吉 關鍵原因揭曉 04:102019/11/25 全球財經 川普的連任之路 04:102019/11/25 時論廣場 國際熱門新聞 海嘯式潰敗！港親北京建制派怨選舉不公 - 國際 出人命！澳查陸資助共諜選國會議員 - 國際 維密時尚秀正式取消 內衣天使掰掰？ - 國際 一鳴驚人！港政治素人壓垮前主席 - 國際 哥倫比亞罷工引發騷亂 首都實施宵禁 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。