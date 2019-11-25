曾名列中部8景之一的大甲鐵砧山，市府近2年鐵砧山陸續投入5000多萬元，整建露營區與雕塑公園，市議員吳敏濟25日播放空拍影片，痛批陡峭懸崖近在咫尺令人心驚膽顫，要求市府公帑應花在刀口上；市府指出，鐵砧山北側崩塌處位屬林務局所管轄保安林地範圍。

吳敏濟指出，空拍影片是鐵砧山最新崩塌情況，造成強烈視覺震撼，90幾公尺深的陡峭懸崖緊逼著雕塑公園。鐵砧山北側1410號林地幾乎全面性的崩塌，範圍令人怵目驚心；以106年6月底二波強降雨為例，雕塑公園一口氣內縮十幾公尺，如再遇到強降雨崩塌恐怕是早晚問題。

吳敏濟說，雕塑公園人行步道二度崩塌，鐵砧山崩塌是持續在進行中！去年元月啟用的星光露營區斥資2830萬元興建，今年8月完工的雕塑公園一期改造工程也花了2400萬；如果連鐵砧山本身的安全都無法顧及，遊客及設施的安全就沒有保障，本末倒置，再多的投資都沒有意義。

水利局表示，雕塑公園第一期工程依照去年已核定的簡易水土保持申報書施工，將雕塑公園雨水全部導引至南側成功路側溝；藉以降低地表逕流水入滲，避免雨水流入鐵砧山北側崩塌地，相關工程已於今年8月14日完工，可減緩強降雨對山坡地衝擊，強化水土保持。

市府風景區管理所強調，因鐵砧山北側崩塌處位屬林務局東勢林管處所管轄的保安林地範圍，市府將促請該處持續編列經費辦理邊坡整治工作；另風管所已依歷次鐵砧山北側崩塌地相關會勘決議，107年度爭取中央經費推動雕塑公園整建第一期工程中，同時在南側建置排水箱涵，目前排水情形良好。

(中時 )