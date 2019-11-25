23歲華姓男子24日下午載著韓國籍明姓女友人及特斯拉李姓業務員試乘特斯拉轎車，行經國道一號汐止匝道時，不慎發生自撞，路人及時將人救出，但接著，華男不知何故，邊講電話邊走向對側護欄，隨後便從高處墜落。據悉，華男下車打的這通電話，是向母親說「出車禍，頭暈暈的」。

華男當時開車疑似走錯路，才導致發生車禍，三人當時都僅受輕傷，但華男下車後卻自己走向對側護欄，摔落下去。

據了解，華男打的這通電話是向母親說「出車禍，頭暈暈的」，但隨就不慎翻過護欄，墜落16公尺下的原住民公園。

(中時 )