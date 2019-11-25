特斯拉駕駛最後一通電話 向母說「出車禍頭暈暈的」 13:172019/11/25 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 23歲華姓男子於24日下午試乘特斯拉在國道一號汐止匝道發生自撞，隨後因不明原因，墜落16公尺。(新北市消防局提供／張睿廷新北傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 23歲華姓男子24日下午載著韓國籍明姓女友人及特斯拉李姓業務員試乘特斯拉轎車，行經國道一號汐止匝道時，不慎發生自撞，路人及時將人救出，但接著，華男不知何故，邊講電話邊走向對側護欄，隨後便從高處墜落。據悉，華男下車打的這通電話，是向母親說「出車禍，頭暈暈的」。 華男當時開車疑似走錯路，才導致發生車禍，三人當時都僅受輕傷，但華男下車後卻自己走向對側護欄，摔落下去。 據了解，華男打的這通電話是向母親說「出車禍，頭暈暈的」，但隨就不慎翻過護欄，墜落16公尺下的原住民公園。 (中時 ) #電話 #車禍 #頭暈 #特斯拉 #母親 也許您會感興趣 推薦閱讀 特斯拉推電動皮卡 4萬美元有找 04:092019/11/23 全球財經 松下不配合特斯拉建陸廠 陸電池概念股齊漲 04:092019/11/23 全球財經 特斯拉皮卡車窗 一砸就裂 04:092019/11/24 全球財經 車窗驚天一裂 特斯拉竟接到近15萬輛訂單 09:462019/11/24 國際 特斯拉國1汐止匝道撞爛 駕駛摔橋下慘死 14:332019/11/24 社會 特斯拉國1自撞護欄 駕駛拋飛墜橋慘死 15:172019/11/24 社會 特斯拉貨卡亮相糗歸糗，無損訂單湧入 22:022019/11/24 國際 試駕特斯拉自撞 獲救後墜橋亡 04:102019/11/25 地方新聞 特斯拉駕駛墜橋慘死 網驚：根本絕命終結站！ 09:082019/11/25 社會 特斯拉駕駛墜橋成謎 最後一通電話打給母親 12:082019/11/25 社會 社會熱門新聞 特斯拉駕駛身份曝光！望族少爺大學畢剛當完兵 - 社會 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 捷運遇高加索正妹 南崁彭于晏求救 - 社會 共諜案 中國創新投資執行長向心夫婦遭約談 - 社會 基隆爆「無名車」攤販前佔位擋路 知名米粉湯堅持不退縮 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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