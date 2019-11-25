香港區議員選舉結果，泛民主派當選席次超過三分之二，親北京的建制派兵敗如山倒，外界多數解讀這是對特首林鄭月娥的滿意度投票，也顯示「一國兩制」在香港不受歡迎。不過，大陸學者包承柯認為，這次區議員選舉前，反對修正《逃犯條例》的暴力示威抗議延燒超過5個月，民眾投票時帶有情緒，會有這樣的結果也不足為奇；而且香港民眾能一人一票選出區議員，正是一國兩制賦予的權力。

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯表示，這次香港泛民主派大勝，「情緒票」佔了絕大多數，只能視為單次性的變化，至於長期民意走勢還得再觀察。

包承柯以台灣總統大選為例，2008年馬英九代表國民黨贏過蔡英文220萬張票，顯示當時多數選民不滿陳水扁貪污腐敗，偏好馬英九清廉的形象，想給民進黨一個教訓，讓民進黨內士氣跌到谷底；但是8年之後，選民普遍覺得馬英九執政性格過於軟弱，讓蔡英文贏國民黨360萬張票。「民意如流水，只能顯示當下選民的情緒，不見得往後都會一成不變。」

此外，包承柯認為，香港在「一國兩制下」允許民眾以一人一票選出區議員，顯示當前香港民意對特首林鄭月娥有著相當大的批評，林鄭需要傾聽普羅大眾的心聲；但包承柯也強調，泛民主派贏得多數席次，並不代表可以挾民意之威而為所欲為，所提的訴求必須符合香港《基本法》和相關的政府法律規範，在「依法施政」的前提下，滿足民眾的訴求。

(中時 )