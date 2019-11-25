雲林正在上演「花生之亂」，縣府跟農委會互相指控對方應該負責。國民黨團首席副書記長陳宜民今邀雲林縣副縣長謝淑亞、立委參選人張嘉郡、立委參選人林佳新開記者會，痛批農委會主委陳吉仲，根本不懂農政，不為產地農民著想，一味圖利盤商，甚至為特定候選人拉票，根本就不適任農委會主委職務。藍委陳玉珍要陳吉仲辭掉主委，乾脆選立委。

張嘉郡表示，民進黨參選人只想利用花生農的痛，運用抹黑、造謠的選舉勝利方程式，獲取政治上的利益。如果不是縣長張麗善揭露農委會將進口花生時程，民進黨在雲林縣2位立委參選人，根本不知道農委會有進口花生這件事。

她痛批陳吉仲多次來雲林，目的不是為了花生農，而是為執政黨參選人輔選，粉飾太平、政策買票。陳吉仲說要向盤商宣戰，難道不知道盤商已經用30多元，向農民收購花生，現在農委會要用40元收購，等於是盤商再倒過來賣給農委會，賺取中間差價，甚至還要加碼補助盤商7元，農委會是幫盤商？還是幫助農民？

雲林縣副縣長謝淑亞也批評，陳吉仲根本不是農委會主委，是執政黨的主委，竟然當著農民面前直說，「只要某人當選，我們就繼續服務」，這樣像話嗎？農委會主委不是應該跟縣長、農會、產銷班和農民坐下來對話，好好解決問題嗎？

林佳新指出，雲林花生之亂其實就是「產銷失衡」，農委會不圖如何幫農民爭取對大獲利，只會撒錢給補助，如此的農委會主委，蔡政府最好不要把他換下，到明年大選一起跟著民進黨下架。

(中時 )