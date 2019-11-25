多位中研院院士與前任大學校長等共同發起的「海內外學術界支持蔡英文、賴清德連署行動」今天召開記者會。(蔡英文競選連任辦公室提供)

中研院士陳定信、前衛生署長李明亮等多位學術界人士今天發起支持「蔡賴配」連署行動，呼籲明年大選集中選票，支持蔡總統連任。民進黨副總統參選人賴清德則表示，明年選舉是捍衛主權和民主的一場選戰，「台灣有主權、有人民、有土地，就是一個主權獨立的國家，我們的主權不容侵犯」。

由多位中研院院士與前任大學校長等共同發起的「海內外學術界支持蔡英文、賴清德連署行動」今天召開記者會，該行動由知名肝炎防治權威的中研院士陳定信擔任後援會召集人，共同發起人包含中研院院士李遠鵬、前衛生署長李明亮、前台北商業大學校長賴振昌等人。

參與連署的學術界人士在共同聲明中指出，過去三年多來，蔡英文堅定地維護台灣民主與主權的立場，雖然執政上的推動與執行方式，仍有商榷批評之處，但改革的方向是正確的。懇請國人肯定蔡總統「溫和而堅定」的抗中保台政策，認同其對發展經濟、增進社會福利、堅持民主自由平等，與保障人權的努力及成效，在明年大選集中選票，支持蔡總統連任。

賴清德今天代表蔡英文總統出席並表達感謝之意，他說，蔡總統請他轉達，有海內外學界共同的支持，在守護台灣這條路上，她會更堅定、更有力量，也更有信心。

他說，學術界是社會的良心，台灣引以為傲的民主奇蹟，固然是全體人民共同打拚的結果，但學術界發揮關鍵角色。包括1970年的台大哲學系事件、1981年的陳文成事件，乃至鄭南榕為了言論自由犧牲生命，當時學界也非常支持，也此一事件也讓台灣言論自由的推動普遍受到人民的支持。

賴清德表示，今天台灣再度進入另一個關鍵時刻，已不再是民進黨和國民黨的競爭，也不是所謂「藍綠對抗 ，而是捍衛主權和民主的一場選戰，而台灣的威脅就是來自於中國。「台灣有主權、有人民、有土地，就是一個主權獨立的國家，我們的主權不容侵犯」。

賴清德也提及，香港人非常勇敢在區議員選舉展現民心向背，是史上投票率最高，年輕人參與最多，泛民主派贏得最多席次的選舉。區議員或許權力不大，但投票結果已展現民心向背，和中國站在一起的建制派都落選了。如果說現在的國民黨已經和過去不同，是新的、在台灣的「中國建制派」，這是一點也不為過。

賴清德表示，海內外的學者登高一呼，一定有推波助瀾的效果，讓廣大台灣民眾看得更清楚，蔡總統這三年多來的執政成效，相信民眾明年1月11日，民眾必能做出最正確的決定，支持蔡英文總統連任，以及民進黨提名的候選人當選，不分區票投民進黨，讓捍衛台灣主權、守護台灣民主更有力道。

(中時 )