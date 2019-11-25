泰北高中男學生墜樓 遮雨棚救命 13:282019/11/25 中時 李文正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市泰北高中高一男學生墜樓，送醫後並無大礙，校方已經聯絡家屬到場處理。（民眾提供／李文正台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市士林區泰北高中高一學生疑似服用藥物後昏昏沈沈，從2樓平台跌落1樓，學校教官獲報後，立即通知救護人員到場，並緊急送醫醫治，所幸沒有生命危險。 據了解，警消11點38分獲報抵達現場，發現男學生自2樓圍牆朝1樓跳下，腳部先碰觸遮雨棚再墜落地面，學校教官到場察看，發現男學生意識清楚，對於墜樓原因，男學生不願意回答，校方已經聯絡家屬到醫院處理。 校方調閱監視器，發現男學生1人自2樓跳下，現場僅男學生1人排除其他因素。據了解，男學生有服用精神方面的藥物，現已聯絡家屬到場了解墜樓原因。 (中時 ) #男學生 #發現 #教官 #學校 #校方 也許您會感興趣 推薦閱讀 館長練國軍成真！國防部將派40種子教官受訓 13:392019/11/21 社會 扯！2受刑人一時性起 竟在獄友下體「作畫」 13:392019/11/21 社會 港生大逃亡 中文大學占多數 台大校方歡迎 15:382019/11/21 生活 男爽買「濕地」旁新房 一看嚇傻...竟成「屍地」 15:492019/11/21 社會 詐騙機房藏身新北豪宅 警攻堅逮13嫌 16:182019/11/21 社會 黑龍江大興安嶺最冷小鎮發現3幅7千年前新石器早期岩畫 23:222019/11/21 兩岸 劉茂群服務處遭開槍 桃檢簽結：訓鴿聲所致 10:092019/11/22 社會 改善偏鄉學校圖書資源 泰安BIRU書坊今啟用 13:172019/11/22 生活 噴槍嗆死女童案 開庭勘驗畫面有重大發現 13:332019/11/22 社會 連續3年！同德家商獲頒建教考評一等獎 18:252019/11/22 生活 社會熱門新聞 特斯拉駕駛身份曝光！望族少爺大學畢剛當完兵 - 社會 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 捷運遇高加索正妹 南崁彭于晏求救 - 社會 基隆爆「無名車」攤販前佔位擋路 知名米粉湯堅持不退縮 - 社會 特斯拉駕駛墜橋慘死 網驚：根本絕命終結站！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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