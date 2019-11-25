北市士林區泰北高中高一學生疑似服用藥物後昏昏沈沈，從2樓平台跌落1樓，學校教官獲報後，立即通知救護人員到場，並緊急送醫醫治，所幸沒有生命危險。

據了解，警消11點38分獲報抵達現場，發現男學生自2樓圍牆朝1樓跳下，腳部先碰觸遮雨棚再墜落地面，學校教官到場察看，發現男學生意識清楚，對於墜樓原因，男學生不願意回答，校方已經聯絡家屬到醫院處理。

校方調閱監視器，發現男學生1人自2樓跳下，現場僅男學生1人排除其他因素。據了解，男學生有服用精神方面的藥物，現已聯絡家屬到場了解墜樓原因。

(中時 )