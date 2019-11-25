此次促銷試吃活動，將有限量土雞，風味雞、滴雞精、雞腿、雞胸等多項促銷產品。（陳育賢攝）

v新竹市養雞協會為推廣國產優質土雞與加工營養食品，將於本周六、日連續兩天在新竹市假日花市舉辦促銷試吃活動。

入冬吃土雞、喝雞湯補充精力又暖身！新竹市養雞協會為推廣國產優質土雞與加工營養食品，將於本周六、日連續兩天在新竹市假日花市舉辦促銷試吃活動，限量4斤以上土雞、每隻350元，風味雞每隻480元，另有滴雞精、雞湯真空包等多項促銷產品。

新竹市養雞協會理事長蘇永勝表示，為推廣國產優質土雞，養雞協會結合123雞式燴社並在農委會、中央畜產會、市農會的輔導下，將在本周六、日連續2天在新竹市假日花市「農特產直銷中心」舉辦「優質土雞產品推廣試吃活動特賣會」。

蘇永勝說，舉辦這項特賣會的目的是為使消費者增加對食用禽肉的健康與安全信心，並提升消費者對國產禽肉產品的認同。

兩天的活動將有限量600隻、每隻4斤以上的土雞特賣，促鎖價每隻只要350元；限量100隻的甘蔗風味雞，每隻特價480元；20斤裝冷凍雞胸肉，特價1200元；20斤裝冷凍大G腿（每隻重達1斤），特價2000元。

此外還有養生雞湯真空料理包、雞肉鬆，以及1隻雞只能滴出3包的滴雞精，1包特價150元，10包裝禮盒1500元，所有產品有限售完為止。

除了現場採購外，協會也接受社區、社團團購（20隻以上），連絡電話：0933980328，蘇永勝。

(中時 )