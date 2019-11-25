潛艦產業園區確定落腳基隆！自勵進號完成科學首航後，台灣造船公司、科技部更於25日上午在台船基隆廠舉辦新海研2號及新海研3號交船典禮。現場記者針對潛艦國造、潛艦產業園區是否真實存在、還是僅僅只是一個假議題，追問台船董事長鄭文隆後，得到證實，他指出，台船基隆廠共騰出6.4公頃，規劃為潛艦國造基隆專區。

鄭文隆在海研船交船典禮上受訪指出，台船基隆廠內將會騰出土地來做潛艦國造的基隆專區，若專區面積須擴建，會委由市長林右昌、立委蔡適應來接力爭取。他並指出，在多年前台船就已偕同國內技術公司，試著研製潛艦機密紅區的裝備，截至目前已小有成果。

鄭文隆向記者指明，潛艦的製造目前進度來到建造第一艘的「自製防禦潛艦」，並將這些專業和人力，集中到基隆專區來，將來生產部分的紅區裝備。他現場更強調「潛艦國造、潛艦產業園區」絕不是假議題，他指出，目前已規劃5家工廠，第一間將於明年3月會動工，訂立的政策目標是希望可以製造至少8艘的潛艦，並將產業鏈接起來成為聚落。他也澄清，這就是大家所談的「潛艦產業園區」。他並說明，高雄廠為船段的紙造廠、裝備廠，基隆廠這邊則藉此機會融入高科技的潛艦元素，希望帶給基隆、高雄兩邊的潛艦聚落、園區，進一步的成長。

基隆市立委選舉，參選人宋瑋莉和尋求連任的參選人蔡適應持續攻防，宋瑋莉則緊盯蔡適應說潛艦產業園區已進駐簽約的多間廠商在哪邊，並要求蔡適應公布已進駐的相關資訊，並已「不要欺騙市民，工作機會是真是假，需要清楚講明白」等口號來強調，她認為這是個假議題。經過激烈的藍綠攻防戰，台船董事長鄭文隆於25日正式證實潛艦國造、潛艦園區的存在。

(中時 )