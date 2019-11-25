韓國女星具荷拉昨（24）日驚傳在家輕生過世，過去她曾被拍到談起多段戀愛，還在上節目時被Super Junior成員圭賢在節目中也話中有話虧她：「如果我爆料的話，具荷拉就玩完了。」還說她是戀愛偶像，害她當場氣哭，當時她公開和Highlight龍俊亨分手後，馬上在日本被拍到和YG名模李洙赫約會。

具荷拉情史豐富，更曾被SJ圭賢叫「戀愛偶像」。（圖／翻攝自具荷拉臉書）

2013年具荷拉當時受邀上韓國綜藝節目《黃金漁場：廣播明星》時，主持人之一的SJ圭賢，開場就以「戀愛偶像」稱號調侃她，其他主持人還毒舌說：「節目劇本上有關具荷拉的部分，全都是戀愛話題。」圭賢更爆出：「我說出來的話，具荷拉就完蛋了。」讓她當場氣到飆淚，還拿起桌上水瓶起來丟，邊擦淚邊說：「我真的很生氣！」

具荷拉曾公開和龍俊亨（左）的戀情，分手後在日本被拍到和韓國名模李洙赫約會。（圖／翻攝自韓網）

當時她與男團Highlight成員龍俊亨於2011年開始的戀情，只維持了一年9個月。和龍俊亨分手後，2013年便被拍到和模特兒出身的演員李洙赫在東京約會，此時正是上《黃金漁場：廣播明星》之前，但她當時否認和李洙赫的戀情，直到去年9月就爆出看髮型師前男友崔鐘範的互毆糾紛，男方更以性愛片威脅她，最後告上法庭，被判3年緩刑。

(中時電子報)