烏日區自治公園在靠近iBike站處，民眾發現大花紫薇滴落黑色黏稠油在地上，不到10天同側20多株大花紫薇都感染病蟲害，連光德國中東側光德路上大花紫薇亦受到感染！市議員吳瓊華25日呼籲市府應重視此病蟲害。市府強調，將與農業局及植物專家研商運用物理方式防治。

市議員吳瓊華說，大花紫薇因受到病蟲，滴下黑色的黏稠汁液，不但滴到地面造成人行道的汙染，且因地面被滴到「黑油」造成整個地面黏黏的，加上滿地都是落葉，民眾的鞋底都會黏到樹葉及垃圾。此病蟲害就是蚜蟲，會因風吹而快速一株一株的感染，後患無窮。

吳瓊華指出，該處剛好是iBike租賃站，停放多輛iBike，黑油滴下來汙染iBike的椅墊，因相當黏綢想騎乘的民眾只好用衛生紙擦但擦也擦不乾淨；這種病蟲害防治市府全面檢視全市各公園是否有類似的情形，以免造成「蟲蟲危機」。

建設局長陳大田表示，大花紫薇是大家所喜歡的植栽，這種蟲害會隨風飄散，向外擴散，市府先修剪會影響iBike停車區的區域，另也會與農業局及植物專家研商，運用物理方式防治，同時也透過通報系統提醒各區公所注意。

(中時 )