一名9歲黃姓男童24日下午跟著祖母一起到桃園市平鎮區花彩節展區，員警發現男童騎著單車一直在路上徘徊，上前詢問才知道跟祖母走失，撥打家裡也沒人接聽，員警考量當時天亮已晚，車潮又多，員警擔心男童安危，於是騎著機車，沿途護送男童返家。心急如焚的祖母跑到派出所報案，得知孫子已由員警護送平安返家，才鬆了一口氣。

建安派出所副所長洪福麟表示，家住平鎮區平東路的黃姓男童，趁著難得放晴的好天氣，跟著祖母一同到花彩節會場賞花，沒想到花彩節展場擠滿了賞花的人潮，一下子就將祖孫倆人衝散，找不到祖母的黃童，一個人騎著單車，不知所措的在路上徘迴。

所幸建安派出所值勤同仁警員范修瑞機警，發現男童騎著單車，左顧右盼的像是在找尋什麼，一問之下才知道原來男童跟一同前來賞花的祖母走散，協助撥打電話也無人接聽，考量當時天亮已晚，車潮又多，員警擔心男童安危，於是騎著機車，護送男童返家，家屬見到男童平安歸來，頻頻向員警道謝，祖母在得知孫子平安後，也才放下心中大石。

警方呼籲，平鎮花彩節展期至12月1日結束，還有將近一個禮拜的時間，如闔家前來賞花，務必注意兒童安全，切勿因一時疏忽而造成終身遺憾，同時提醒也別讓孩童離開視線，更不要被四周吸引而忘了孩子的存在，帶兒童購物、逛街，最好身邊有其他大人陪同，以便隨時注意其活動及狀況。

(中時 )