台北城市科大今天與法國羅亞爾河商會簽署產學合作，將共同培育該校觀光系、應外系與機械系學生成為國際型的產業菁英，不只具備國際移動力，讓就業實力再加分。

法國是全球最多觀光客選擇旅遊的國家，預計2022年外籍觀光客將破一億人次，其中被盛讚為「法國的花園」的羅亞爾河，不只是法國知名葡萄酒產地之一，也有著浪漫傳說古堡史蹟。

法國羅亞爾河商會會長喬艾爾‧富合尼表示，羅亞爾河沿岸地區是法國第八大地區，擁有380萬居民，他們的技術訣竅享譽全球，包括空中巴士、Bouvay-Ladubay、聖納澤爾船廠、Charal、LU餅乾、君度橙酒、LV（路易威登手提包）、Lactalis奶酪等，這些大企業均位於羅亞爾河地區。

喬艾爾‧富合尼說，在羅亞爾河沿岸地區的大公司，仰賴小型企業合作夥伴網絡的支持，尤其每年擁有1800萬位遊客與8000萬個過夜住宿，其中包括2600萬的外國旅客過夜住宿，將能使的台北城市科大觀光、應外與機械系的學生，能實地學習羅亞爾河地區的生活藝術及工藝產業所擁有的技術訣竅。

台北城市科大校長連信仲表示，雙方合作模式期程約為1年，先進行3至5個月的法語表達、溝通技巧與觀光管理等課程訓練，完成後再銜接到企業做產業實習，例如建於1101年的「豐特弗羅皇家修道院」，其內部有會議中心、餐廳和旅館；導覽建於10世紀「梅耶扎伊的聖皮耶爾修道院」，亦或是在創立於1811年阿克曼酒莊學習葡萄酒專業知識；機械系提供有關機械人手臂及航空修護的培訓等實習機會，每月薪資津貼約在500歐元左右。

(中時 )