精神科醫師評估病情，主要是透過會談配合心理測驗，往往被詬病缺乏科學依據，中國醫藥大學新竹附設醫院引進「近紅外光腦光譜儀（NIRS）」，透過測量患者大腦前額葉功能變化，作為評估精神疾病患者的病情輔助工具，診斷確準率高達8成。

中醫大新竹附醫身心科醫師周伯翰指出，NIRS主要是偵測大腦活動時的血流變化，進而反應大腦功能變化情形，此技術2005年獲日本政府許可在臨床精神醫療用於鑑別診斷憂鬱症、思覺失調症與躁鬱症精神疾病。

周伯翰2013年從日本東京大學神經精神醫學研究所進修回國，將NIRS技術引進台灣，過去5年評估超過500位患者大腦前額葉功能，發表多篇研究論文於國際期刊，發現診斷正確率高達8成。

周伯翰10月應邀在國際期刊發表「NIRS於思覺失調症患者的臨床應用」綜合評論，結論顯示NIRS不僅可用來追蹤思覺失調症患者的臨床症狀與藥物，也可預測患者未來的生活功能恢復情形。

周伯翰以1位25歲初次發病的思覺失調症患者 做說明，患者有被人跟蹤與監聽的被害妄想，且聽幻覺出現自言自語情形，經過1個月藥物治療改善，NIRS顯示患者的大腦前額葉功能，在藥物治療前、後相比回復活性，讓家屬看到患者的進步，也了解服藥的重要性。

周伯翰指出，目前研究發現憂鬱症等許多精神疾病均與大腦前額葉功能失調有關，研究結果也指出NIRS作為藥物治療反應、病情變化等診斷亦有相當大的潛力，台灣能否能像日本利用NIRS鑑別診斷精神疾病，仍待更大型的研究才能斷定。

周伯翰強調，臨床診斷精神疾病仍是以會談為主，但配合腦前額葉功能變化圖形，能讓病患與家屬理解精神疾病與腦功能失調之間的關係，進而增加病識感與重視對疾病的治療。

(中時 )