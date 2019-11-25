墨西哥城的球迷拿著標語觀看費德勒表演賽。（美聯社資料照）

費德勒在墨西哥城表演賽以3盤戰勝祖維瑞夫。（美聯社資料照）

墨西哥城球場外的美食攤位放置費德勒立牌。（美聯社資料照）

含淚跳過哥倫比亞的比賽之後，費德勒(Roger Federer)來到南美站最熱情的墨西哥，讓首都墨西哥城的球迷陷入瘋狂。根據ESPN統計，費德勒這場表賽湧入42517人，刷新網球史的最高紀錄，大幅超越小威廉絲(Serena Williams)在比利時創下的35681人紀錄。

這次南美表演賽由費德勒對戰祖維瑞夫(Alexander Zverev)，宣傳的名稱為「史上最盛大的比賽」，現在看來所言不虛。費德勒實在太受歡迎，墨西哥城的大馬路上還出現兜售費德勒抱枕以及周邊商品的小販，小吃攤商旁邊豎立起費德勒的人形立牌。最後費德勒頭頂著墨西哥帽出場，將表演賽帶向高潮。

I will never forget this magical evening in Mexico City with @AlexZverev⁩

42’517 people came,

We broke this record together!

Viva Mexico

❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/z6GJ6Yfq7P — Roger Federer (@rogerfederer) November 24, 2019

前面幫他們暖場的美國布萊恩兄弟也感受到4萬多人的震撼。費德勒賽後表示：「我犯了一個大錯誤，居然23年沒來墨西哥，這裡有這麼棒的觀眾。打破紀錄對我們意義非凡。」球評Steve Weissman說：「現在知道為什麼費德勒是世界代言收入最高的運動員了嗎？」

不過這一戰還不會是最高紀錄，費德勒表示他明年2月要跟納達爾(Rafael Nadal)來一場夢幻對決，地點在南非開普敦足球場，可容納55000人。除了單打之外還有雙打，微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)要跟費德勒組隊，對抗納達爾與南非電視名人諾亞(Trevor Noah)。只是納達爾份量也不小，到時候創下的紀錄應該是費納二人共享的。

(中時電子報)