苓雅警分局執行肅槍專案，在吳姓藥頭住處起獲改造槍枝及大批毒品。（翻攝照片／曹明正高雄傳真）

吳姓藥頭在高雄巿區持槍販毒，苓雅警分局掌握線報，24日傍晚在前鎮新光路大樓套房內查獲吳男及2男1女3名藥腳，起獲改造槍枝4把及子彈34發，現場猶如小型兵工廠。另有海洛因、安非他命等毒品，依毒品、槍砲罪送辦。

43歲吳男為吸食海洛因改當藥頭，專門販賣其他二、三級毒品，苓雅警分局淨化選前治安，執行「全國同步檢肅非法槍械專案」，接獲線報，指吳男擁槍自重，埋伏蒐證後，於24日傍晚趁其他藥腳上門買毒，一舉破獲兵工廠。

吳男房間被起獲改造金牛座手槍4把、模擬槍1把，及子彈34發，另有改造工具一批。現場還查獲1把槍架，是可將手槍轉為衝鋒槍的戰術套件。警方發現，改造槍械完成度相當高，吳男則透露，因對槍枝有興趣，所以動手改槍。

警方還在套房的床鋪及桌椅旁查獲4包海洛因、總重18.94公克，安非他命16包、總重49.62公克，大麻2包、總重2.05公克，以及驗出第三級毒品卡西酮的咖啡包36包、總重216.83公克。陳姓、薛姓男子及蔡姓女子買毒時一併落網。

(中時 )